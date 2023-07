Primarul din Techirghiol, Iulian Soceanu, atrage investitori. „Va creşte calitatea turistului”

Oraşul Techirghiol continuă să se dezvolte. Şi când vorbim de dezvoltare, nu vorbim doar de proiectele administraţiei locale din Techirghiol, dar şi de investiţii private. În acest sens, primarul din Techirghiol, Iulian Soceanu, a reuşit să atragă investitori care să vină în localitate.Ultimul caz de acest gen este construirea a trei centre balneare de lux în Techirghiol. În ultima şedinţă din Consiliul Local Techirghiol, s-au aprobat PUZ-urile pentru aceste construcţii, iar unul dintre proiecte se află deja în faza execuţiei.„Unul dintre cele trei centre balneare deja se află în situaţia în care s-a executat structura. Vorbim despre firma SC Paloda. Este o investiţie de peste 20 de milioane de euro. Proprietarul estimează că undeva la finalul anului viitor va inaugura această investiţie. Cel de-al doilea centru este în faza de autorizaţie de construcţie. Vorbim de Corpore Sano. Mai pe înțelesul nostru este un centru balnear construit de Asociaţia Avocaţilor din România. Această investiţie ajunge şi ea la peste 20 de milioane de euro. Ei se află în faza de obţinere a avizelor şi în toamna acestui an vor veni pentru obţinerea autorizaţiei. A treia investiţie este la fel de mare, de peste 20 de milioane de euro şi urmează să fie făcută de SC Dedeman. Deocamdată ei sunt în situaţia în care nu au depus nici un document pentru obţinerea certificatului de urbanism, dar am avut o discuţie cu ei şi nu au abandonat această idee. Au avut alte investiţii în plan şi urmează să vină şi ei să depună doumentaţiile pentru a obţine autorizaţia de construcţie”, ne-a declarat Iulian Soceanu.El este de părere că după ce aceste trei centre balneare se vor construi, turismul în localitate va creşte foarte mult.„Acestea sunt investiţii private. Primăria a făcut doar să ofere posibilitatea infrastructurii care se află în zonele respective. Sunt bani privaţi, investiţii private sută la sută. Prin aceste centre balneare se va mări numărul spaţiilor de cazare din staţiunea noastră. Mai mult decât atât, va creşte calitatea turiştilor pentru că sunt construcţii care sunt catalogate la patru stele plus. Calitatea turistului va creşte. Era nevoie de aşa ceva în Techirghiol. Oraşul Techirghiol trăieşte din turism, din turismul balnear mai exact. Este clar că astfel de investiţii au fost o prioritate pentru mine de a le atrage încă din perioada în care eu am devenit primar. Sunt obiective care datează de mai mulţi ani. Este clar că am deschis porţile acestor investitori şi roadele se văd, deoarece nu este uşor să atragi investitori serioşi. Mă bucur pentru că sunt investitori români, iar acest lucru înseamnă că şi românii noştri au posibilitatea şi forţa să construiască astfel de obiective importante”, a mai spus Iulian Soceanu.Edilul din Techirghiol este hotărât să candideze şi în 2024 pentru postul pe care îl ocupă acum pentru a-şi duce la bun sfârşit proiectele pe care le are în implementare.„Cu siguranţă voi candida în 2024. Campania mea a început încă din anul 2020, imediat după ce am început al doilea mandat. Campania pe care o fac este prin a finaliza proiectele pe care mi le-am asumat în faţa alegătorilor din Techirghiol şi a depune proiecte prin alte finanţări. Unele le-am depus şi altele urmează să fie depuse”, a concluzionat Iulian Soceanu.