Alimente recomandate în cazul bolnavelor diagnosticate cu endometrioză

Specialiştii spun că dieta în endometrioză este extrem de importantă, ea putând ușura simptomele bolii, mai ales dacă este asociată și cu exerciții fizice ușoare și tehnici de relaxare. Ca urmare, reducerea inflamației are rolul de a ameliora atât durerile abdominale caracteristice endometriozei, cât și afecțiuni ale aparatului digestiv, care se pot manifesta tot ca simptome ale acestei boli. Pentru cei care nu ştiu, endometrioza este o boală inflamatorie care poate afecta femeile la vârsta fertilă. Țesutul care căptușește uterul, numit endometru, se dezvoltă în afara uterului atunci când o femeie este afectată de endometrioză. De obicei, boala se manifestă prin mai multe simptome, care includ dureri severe în zona pelvină. O dietă care include alimente care asigură aportul necesar de nutrienți și exercițiile fizice regulate pot reduce intensitatea simptomelor pe care le prezintă endometrioza.Acestea sunt: dureri severe în timpul menstruației, menstruații abundente, dureri severe în timpul relațiilor sexuale, senzație de disconfort în timpul urinării, dureri intense în partea inferioară a abdomenului, stare de oboseală, balonare, crampeabdominale, dureri în zona lombară etc. Dieta recomandată pentru a contracara simptomele endometriozei este una cu efect antiinflamator. Această dietă ar trebui ținută și atunci când simptomele nu se manifestă, deoarece endometrioza este o boală cronică. Alimentele recomandate în dietă pentru endometrioză sunt cele care luptă împotriva inflamației din corp, bogate în nutrienți, fibre, antioxidanți și grăsimi sănătoase. De exemplu, fructele de pădure, citricele și legumele sunt principalele tipuri de alimente recomandate, pentru aportul lor de vitamine și minerale. Apoi, se recomandă nucile, migdalele, fisticul, semințele de floarea soarelui, de in sau dovleac, măslinele, porumbul şi nu numai.