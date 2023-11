Cât de nociv este abuzul de antibiotice

Specialiștii ne atrag mereu atenția asupra pericolului provocat de consumul exagerat de antibiotice şi administrarea lor incorectǎ. Ministrul Sǎnǎtǎții propune limitarea eliberǎrii acestor medicamente. În același timp, specialiştii în domeniu recomandǎ campanii de informare.În contextul în care în România se consumǎ multe antibiotice şi dupǎ ureche, specialiştii avertizeazǎ că rezistența organismului la aceste medicamente ne-ar putea pune în pericol chiar viața. Putem risca unele complicații grave, pentru că organismul nostru nu mai reacționează la tratament, obișnuindu-se cu el. Bacteriile sunt extrem de rezistente.Specialiștii sunt de părere că abuzul de medicamente vine dintr-o lipsă de instruire și de educație medicală a populației, dar este un fenomen încurajat și de un sistem medical plin de hibe. Iar dacă nu iau singuri antibiotice, pacienții le solicită în mod expres când ajung la doctor, ori la camera de gardă.Medicul de familie Eugen Popescu Garotescu precizează că înainte de a lua antibiotice trebuie să știm dacă avem, într-adevăr, nevoie de ele.„Dacă un pacient are otită, amigdalită, dacă din descriere îmi dau seama că are o infecție urinară, atunci îl rog să facă un set de analize și, în funcție de rezultat, îi prescriu tratamentul adecvat. Dacă are o infecție va primi antibiotic. Dacă nu, nu. Mulți dintre ei pleacă dezamăgiți. Poate cred că doctorul e prost, însă eu sunt împăcat și liniștit că i-am tratat așa cum trebuie, nu așa cum cred ei că ar trebui”.De asemenea, medicii specialiști susțin că organismul ar trebui lăsat să lupte și singur împotriva bacteriilor. „Să luăm de exemplu, afecțiunile respiratorii. În loc să dăm buzna la dulapul cu medicamente, mai bine ar fi să tratăm simptomele și să așteptăm ca organismul să lupte singur, să-și formeze anticorpi și să se imunizeze pe viitor”, susține dr. Emiliana Costiug.