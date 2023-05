Fostul Spital de Ortopedie din Eforie Sud, închis temporar! Clădirea devenise improprie desfășurării activității

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa îngrijeşte anual, mii de bolnavi, motiv pentru care încearcă să îşi modernizeze secţiile, să le asigure pacienţilor condiţii mai bune de cazare şi tratament. Ca orice unitate sanitară, aceasta se confruntă şi cu probleme. De exemplu, la capitolul personal, la fel ca toate spitalele din ţară are nevoie permanent de personal.Desigur, nu se poate spune că se înregistrează un deficit de personal, dar fiind poate cel mai mare angajator din judeţ, cu peste 3.000 de angajaţi, aici vorbim despre fluctuaţie de personal. „Suntem mereu în căutare de noi colegi şi asta pentru că, la un asemenea număr de angajaţi, mereu intervine ceva. Fie se pensionează, fie intră în concedii prenatale, medicale. Prin urmare, suntem nevoiţi să organizăm concursuri astfel încât să nu ne confruntăm cu deficit. Chiar recent s-au scos la concurs posturi de asistent, registrator, bioinginer şi fizician”, a declarat directorul SCJU, ec. Ionuţ Cornel Ionescu.O altă problemă face referire la secţia exterioară a SCJU, fostul Spital de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală (SOTRM) din Eforie Sud, unde au fost realizate, de curând, diferite lucrări, pentru că clădirea extrem de veche devenise improprie desfăşurării activităţii. Prin urmare a fost suspendată pentru o perioadă activitatea. Până acum, s-au realizat mai multe lucrări la exterior, dar şi la interior.„Nu noi ne-am ocupat de acest aspect, ci Consiliul Judeţean Constanţa. Noi aşteptăm undă verde de la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană, astfel încât să ne putem relua activitatea”, a încheiat directorul SCJU.La acest moment, au intrat în linie dreaptă lucrările de renovare ale secţiei de Chirurgie Plastică, iar în scurt timp, bolnavii vor fi internaţiîntr-o secţie modernă, nou-nouţă. În prezent, se lucrează la înlocuirea tabloului electric de distribuţie, urmând a se pune în funcţiune instalaţia de climatizare a aerului şi, bineînţeles, instalarea mobilierului.„S-a muncit foarte mult acolo, este o secţie care nu a fost niciodată renovată. Nu este vorba doar despre o igienizare. Aici s-a înlocuit absolut tot, de la conductele de apă până la instalaţia electrică. S-a montat covor PVC antibacterian pe jos, iar exemplele pot continua”, a precizat managerul. Între timp, însă, au fost finalizate lucrările din Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU).Investiţii de peste un milion lei în UrgenţăMenţionăm că zona UPU a fost cuprinsă într-un amplu proiect de igienizare şi modernizare, pentru a li se asigura atât pacienţilor, cât şi aparţinătorilor, condiţii mai bune. Investiţiile au costat peste un milion de lei, totul fiind realizat numai din sponsorizări.„Am renunţat la containerele din curte, cele unde era organizat triajul în pandemie şi pentru că era spaţiu verde acolo, am reamenajat zona, am instalat băncuţe. Practic, este un loc de aşteptare în plus. Din păcate, în UPU, adresabilitatea se menţine la fel de crescută şi nu putem vorbi despre reducerea timpilor de asteptare, câtă vreme numărul pacienţilor rămâne de ordinul sutelor, în 24 de ore. Suntem singurul spital din regiune care asigură în zilele de sărbători legale şi în weekend-uri investigaţii imagistice. Sunt mulţi pacienţi trimişi de la alte spitale cu ambulanţa pentru CT-uri, RMN-uri, uneori chiar consulturi de specialitate, dacă în spitalul respectiv nu există medic specialist de gardă. Noi preluăm toate cazurile din judeţ, prin urmare timpii de aşteptare cresc”, a mai spus directorul.El este de părere că în zona aceasta de Urgenţă, unde adresabilitatea este foarte mare, oamenii trebuie să stie că nu imediat cum ajung la urgenţă, sunt evaluaţi, primesc tratament şi apoi pot pleca acasă. Toate tratamentele se prescriu după efectuarea unor analize şi investigaţii imagistice, în multe dintre cazuri, iar acestea durează.