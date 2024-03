Legea privind hărțuirea la locul de muncă a fost modificată, din nou

Parlamentul României a adoptat proiectul legii privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă. Potrivit ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, noua legislație redefinește conceptele de violență și hărțuire.Este vorba despre legea de ratificare a Convenției nr.190/2019 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii.„Proiectul a fost inițiat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Are o semnificație aparte acest vot dat înainte de 8 martie. Noua lege vine să protejeze angajații de abuzuri la locul de muncă, indiferent că sunt bărbați sau femei. Conceptele de «violență și hărțuire» au fost redefinite conform evoluțiilor tehnologice și acum acoperă, printre altele, abuzul fizic, abuzul verbal, hărțuirea, mobbingul, hărțuirea sexuală, amenințările și urmărirea/supravegherea. În plus, nu mai este limitat locul în care se poate produce un astfel de abuz doar în spațiul serviciului, ci și în delegații, team-building-uri, în timpul transportului și chiar în comunicările on-line”, a declarat Simona Bucura Oprescu, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale.Potrivit Ministerului, ratificarea Convenției OIM aduce mai multă claritate în legislația națională și reunește norme juridice care se regăseau în mai multe acte normative uneori dificil de aplicat. Noul cadru legal protejează atât angajații, cât și persoanele care sunt în perioada de probă, de ucenicie, practică, de voluntariat sau sunt foști angajați. Astfel, Convenția OIM îmbunătățește cadrul legal actual cu privire la următoarele aspecte: securitate și sănătate în muncă; asigurarea inspecției și investigarea cazurilor de violență și hărțuire; justiție (urmărire penală, asistență juridică); problematica de gen și discriminare; sănătate publică (supravegherea furnizării de îngrijiri medicale și consiliere psihologică); protecție socială (cazarea victimelor în adăposturi, integrarea pe piața muncii a victimelor etc.).