Modificări importante! Mamele vor putea ieși mai devreme la pensie

O mamă care crește un copil până la vârsta de 16 ani va beneficia de o reducere a vârstei de pensionare cu șase luni pentru fiecare copil. Este o prevedere a noii legislații, anunțată recent de către ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.O mamă cu doi copii va beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu un an și așa mai departe, până la un număr de șapte copii. Pentru aceștia reducerea poate fi de trei ani și șase luni la vârsta de pensionare. Legea are două elemente noi, foarte importante. Primul dintre ele este perioada de creștere a copilului sau concediul maternal, considerat a fi un stagiu contributiv. Fie că acest concediu este acordat mamei sau tatălui, este o perioadă contributivă. Iar al doilea element foarte important este cel cu privire la reducerea vârstei de pensionare. O mamă care crește un copil până la vârsta de 16 ani sau adoptă un copil sau are un copil adoptat de care se ocupă până la 14 ani, va avea o reducere a vârstei de pensionare cu șase luni pentru fiecare copil. „Cu alte cuvinte, dacă ai un copil pe care tu l-ai crescut, vei avea o reducere a vârstei de pensionare cu șase luni dacă ai doi copii pe care-i crești o reducere a vârstei de pensionare cu un an și așa mai departe, până la un număr de șapte copii pentru care vei avea o reducere de trei ani și șase luni la vârsta de pensionare”, a explicat ministrul Muncii.