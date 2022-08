Semnal de alarmă la Microrezervaţie! Nu mai aruncați monede și mâncare la animale și pești!

Aveți cumva impresia că vă aflați pe tărâmul lui Hades, din Legendele Olimpului, ca să recurgeți la astfel de gesturi? Nici măcar la Fontana di Trevi nu vă aflați, iar banii aruncați în bazinul peștilor le aduc doar lor un ghinion toxic, nu vă vor îmbogăți și nici nu vă vor îndeplini dorințele, indiferent care sunt acestea. De fapt, nu faceți altceva decât să poluați bazinul cu monedele aruncate, pentru că ele conţin substanţe precum cupru, nichel etc, iar din această cauză, sănătatea micilor înotătoare este pusă în pericol, în special din cauza ionilor metalici din compoziţia monedelor. Din păcate, o parte a populației nu vrea să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat în astfel de situații, iar acest lucru este confirmat de conducerea Complexului de Științe ale Naturii.











„Ne confruntăm cu astfel de situaţii în mod constant. Vizitatorii aruncă gunoaie în bazin. Suntem nevoiţi ca la 2-3 zile să le strângem mereu.











Când vorbesc cu oamenii, am impresia că înțeleg. Ei trebuie să fie conştienţi că cerealele, de exemplu, sunt foarte dăunătoare pentru peşti, la fel ca şi monedele. În urmă cu două săptămâni am golit bazinul şi am adunat mâlul şi monedele. Azi este la fel. Populaţia este rugată să înţeleagă că aceasta este mâncare cu zaharuri cu aditivi alimentari, or, ei, în mediul lor natural, nu se hrănesc cu aşa ceva, deci în mod sigur le riscă sănătatea”, ne-a declarat directorul CSN Constanţa, Iulian Călin.





Pentru că aceasta nu conține nutrienții necesari pentru menținerea unei sănătăți optime, așa cum este cea furnizată de angajații complexului, care răspunde nevoilor fiecărei specii în parte. Așa că, dragi constănțeni, dragi turiști, napolitanele voastre, snacksurile ori ce mai aveți pitit prin rucsac le fac un mare rău animalelor. Și la fel se întâmplă și în cazul peștișorilor care înoată în bazinul din curtea microrezervației. Aici, pe lângă faptul că sunt sufocați mereu de monedele aruncate în bazin și care le dăunează, bineînțeles, pe deasupra, acum sunt îmbuibați, mai nou, și cu cereale achiziționate din comerț. Da, ați citit bine! Unii oameni au impresia că bieții pești vor înhăța, efectiv, cerealele și se vor hrăni cu ele. Ei, bine, peștilor nu le plac cerealele, nici cele cu lapte, cum le faceți voi piticilor voștri acasă, și nici cele înmuiate în apă. În primul rând, îmbiindu-i la un astfel de festin, îi îmbolnăviți. Apoi, murdăriți, inutil, bazinul în care ei înoată.