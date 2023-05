Sindicaliştii din Sănătate continuă negocierile! "Angajaţii se descurcă tot mai greu"

„Membrii noştri de sindicat au deja experiența nefastă a apariției actualei legi, care a generat multiplele inechități și discriminări datorate aroganței unei echipe guvernamentale care a considerat că nu sunt necesare consultările cu partenerii sociali pentru redactarea unui astfel de act normativ de importanţă vitală care afectează mare parte din salariații acestei țări. Atragem din nou atenţia asupra particularităților celor două sectoare de activitate pe care le reprezentăm, respectiv Sănătatea și Asistenţa Socială, unde salariații sunt obligaţi să asigure continuitatea, condițiile de muncă prezintă riscuri majore, permanente și imposibil de eliminat, sisteme aflate mereu în prima linie atât în situații pandemice/epidemice, cât şi de pace sau război. Pentru aceste motive, Consiliul Naţional al Federaţiei Sanitas din România declară profunda stare de nemulţumire a membrilor săi şi transmite tuturor factorilor de decizie solicitările pe care le vom susţine şi promova prin toate mijloacele specifice de acţiune sindicală”, au precizat aceştia.





Ce spun sindicaliştii constănţeni de toată această situaţie? Potrivit președintelui Nicolae Manea, la acest moment, sindicatul se află în negocieri cu guvernul. „Când negocierile nu vor mai putea fi desfăşurate şi nu vom avea un rezultat mulţumitor, vom decide ce vom face în continuare. Am reuşit, bucăţi cu bucăţi, să modificăm Legea Salarizării, dar acum, conform Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă asumat de către Guvern, în iulie trebuie să apară altă lege, deci o luăm de la capăt, şi, în plus, conform Legii 153, nu toată lumea a beneficiat de majorări salariale. Încă avem salariaţi care nu au ajuns la maximul din grilă, cum ar fi trebuit, şi aici discutăm de personalul TESA, personalul tehnico-administrativ, infirmieri, brancardieri etc. Oamenii vin şi ni se plâng. După cum ştiţi, puterea de cumpărare a scăzut cu peste 40%, toate s-au scumpit şi lumea se descurcă tot mai greu, mai ales cei cu salarii foarte mici. În această situaţie se află mii de angajaţi, care caută să muncească tot mai mult, pentru un ban în plus. Acestea sunt vremurile şi trebuie să ne descurcăm. De aceea şi punem aşa presiune mare pe Guvern, ca să găsească o soluţie la aceste probleme şi să facă o lege a salarizării mai bună”, a declarat liderul de sindicat, pentru „Cuget Liber”.





Sindicaliștii spun că, deși au trecut aproape patru luni de la momentul la care Legea nr. 153/2017 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice trebuia să fi ajuns la maturitate și toate drepturile prevăzute de aceasta să fie acordate fără nicio discriminare, acest lucru nu a fost realizat până în prezent. În plus, cu toate că actuala lege de salarizare nu a fost integral pusă în aplicare, grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Sănătății, din care au făcut parte reprezentanții Sanitas, a redactat deja un proiect al noii legi de salarizare pentru segmentul Sănătate, totul în scopul integrării lui în legea unitară a salarizării personalului plătit din fonduri publice.