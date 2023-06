Alexandru Băluţă: „Nu a existat niciun echilibru între oferta FCSB şi a Universităţii Craiova”

Mijlocaşul Alexandru Băluţă a declarat în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial la FCSB că nu a existat niciun fel de echilibru între ofertele primite de la noua sa echipă şi Universitatea Craiova, şi că a ales ceea ce a fost mai bun pentru el.„Începe un nou capitol pentru mine, sunt pregătit să ajut FCSB pe toate fronturile. Ştiu că este o provocare foarte mare pentru mine şi asta mă motivează foarte tare. Îmi doresc din tot sufletul ca anul acesta să luăm titlul mult dorit şi să ne calificăm în grupele Conference League. Pentru mine este foarte important ce am ales în momentul ăsta. S-au spus multe lucruri neadevărate, a fost o lipsă de respect faţă de mine şi ce am făcut pentru Craiova. Amintirile şi emoţiile pe care le-am simţit acolo nu poate să mi le ia nimeni. Asta a fost decizia mea, am ales ce a fost mai bine pentru mine şi familia mea. Pentru mine, familia este mai presus de orice. Vreau să clarific lucrurile, nu au existat oferte egale. Nu a existat niciun echilibru între oferta de aici şi cea de la Craiova, nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere al efortului. Mai ales că am fost căpitanul Craiovei. Am simţit că sunt dorit mai mult aici, oamenii au fost serioşi cu mine încă de la început, mi-au dat timp să mă gândesc foarte bine, pentru că nu era o decizie uşoară pentru mine. Nu au pus presiune pe mine, şi-au dorit foarte mult să vin aici. Sunt împăcat cu ceea ce am ales, dar nu a existat niciodată un echilibru între oferte, este o diferenţă foarte mare. Nu îmi place să vorbesc despre sume. Atitudinea Craiovei nu a fost atât de serioasă pe cât mă aşteptam. M-am simţit puţin subestimat ca fotbalist şi persoană. Nu am fost luat în serios. Da, am simţit că nu am mai fost dorit acolo”, a declarat Băluţă.