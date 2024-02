Alin Petrache: „Vom plăti 2.500 de euro pentru chiria pe Arcul de Triumf, ca şi anul trecut”

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat, că meciul naţionalei României cu Belgia, din cadrul Rugby Europe Championship 2024, se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, pentru care se va plăti aceeaşi chirie de 2.500 de euro, ca şi anul trecut, în baza unui ordin de ministru.„Meciul cu Belgia se va juca pe Arcul de Triumf, la aceiaşi parametri, aşa cum am jucat anul trecut, şi acum doi ani. Nu putem să schimbăm parametrii, pentru că e vorba despre o federaţie sportivă naţională şi un complex sportiv naţional. Sunt nişte stipulări clare în ordinele de miniştri, care trebuie respectate, pentru federaţiile sportive naţionale care au loturi în pregătire. Complexurile sportive naţionale de aia sunt subvenţionate de stat, pentru a veni în sprijinul sportului românesc, nu sunt SRL-uri. Ele fac venituri proprii în momentul în care nicio naţională nu îşi desfăşoară activitatea acolo. Deci vom plăti 2.500 de euro cu TVA”, a declarat Petrache.Oficialul FRR a precizat că în cazul în care ar fi plătit chirie de 25.000 de euro pentru un meci, cât solicitase directorul Complexului Naţional Sportiv „Arcul de Triumf”, Radu Popa, federaţia ar fi cheltuit jumătate din bugetul pe acest an, doar pentru ca stejarii să folosească arena din Bucureşti.„Am vorbit cu doamna Lipă (preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, n. red.) şi mi-a spus că rămânem pe aceiaşi parametri, să ne vedem de treabă, de Campionatul European. Eu am spus că nu îmi permit să dau 25.000 de euro undeva unde nu e normal să plătim o asemenea sumă. Păi suma asta costă un stagiu de pregătire. Şi dacă aş plăti suma asta pentru 13 meciuri ar însemna ca jumătate din buget să se ducă pe chirie. Şi la o instituţie care ţine de ANS, care plăteşte tot ce ţine de întreţinerea bazei, şi apoi plăteşte şi federaţia din banii pe care îi primeşte de la ANS”, a mai spus Petrache.