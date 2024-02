Cătălin Sprinceană: „Sincer, nu cred că sunt motive de îngrijorare pentru Vlad Dascălu”

Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Cătălin Sprinceană, a declarat că nu sunt motive de îngrijorare privind o eventuală suspendare a lui Vlad Dascălu, speranţa noastră de medalie la JO 2024 în proba de mountain bike, dar nu are deocamdată toate informaţiile oficiale pentru a infirma sau confirma declaraţiile lui Sorin Matican.„Am un singur comentariu de făcut. Sorin Matican nu are niciun mandat din partea federaţiei să ne reprezinte, să comunice sau să discute în numele federaţiei. Dânsul este antrenor la paraciclism, este responsabil cu activitatea de paraciclism şi medic în relaţia dintre federaţie şi Agenţia Naţională Anti-Doping. Dar nu are niciun mandat să vorbească în numele federaţiei şi să se lanseze în nişte afirmaţii. Sincer, cred că dacă subiectul ăsta îl scormonim, mi-e teamă că îi facem rău lui Vlad, pentru că noi nu avem informaţii oficiale. Nu ştiu ce informaţii are dl Matican, dar nu cred că are sens momentan să tragem vreo concluzie sau să facem valuri. O să avem o discuţie cu domnul Matican şi o să dezbatem problema în cadrul conducerii federaţiei. Noi suntem într-o situaţie în care nu avem niciun detaliu de dat, nu ştim. Sincer nu cred că sunt motive de îngrijorare. Vlad a făcut zeci de teste antidoping anul trecut, la Cupa Mondială, peste tot. Nici nu pot să concep asemenea scenarii”, a spus, luni, Cătălin Sprinceană.Antrenorul şi medicul de la paraciclism Sorin Matican a declarat recent într-un ziar de sport că Vlad Dascălu a ratat trei controale antidoping, nefiind găsit în locaţia comunicată iniţial, şi riscă o sancţiune. Matican este persoana de legătură dintre Federaţia Română de Ciclism şi Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD).