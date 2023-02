Gimnastică ritmică / Irina Deleanu, realeasă în funcţia de preşedinte al federaţiei române

S-au votat în unanimitate de către Adunarea Generală:- Preşedinte - Irina Deleanu- Vicepreşedinte - Alexandra Piscupescu- Membru al Comitetul Executiv - Doina Stăiculescu-Leoveanu- Membru al Comitetului Executiv - Marinela Jipa- Membru al Comitetului Executiv - Elena Vlad- Cenzor - Ioana Drăguşinoiu- Presşdinte Comisie de Apel - Cristina TimarAlături de colectivul federaţiei, pe lângă secretarul general Mircea Apolzan, propus de către preşedinte şi ales în unanimitate pentru alţi patru ani de către Adunarea Generală, s-a alăturat un nou membru - Ana Luiza Filiorianu, în funcţia de antrenor federal.„Am fost candidaţi unici şi la preşedinte, şi la vicepreşedinte şi la membrii Comitetului Executiv. Am rămas în formula veche pentru că, se pare, specialistele noastre din gimnastică ritmică au considerat că am făcut o treabă bună în ultimii patru ani şi singurele propuneri au fost să ne reconfirmăm pe poziţii. Au fost prezenţi 24 de membri afiliaţi din 30. S-a votat deschis având în vedere că erau candidaţi unici, bineînţeles cu aprobarea Adunării Generale şi toate poziţiile au fost ocupate cu unanimitate.Ceea ce visez eu să fac şi nu am reuşit în mandatul trecut, deşi era în platforma program, este acel caiet metodic al gimnasticii ritmice pe care trebuie să îl aibă federaţia. Vrem să actualizăm toate informaţiile de gen şi să le aducem la nivel de 2023.De asemenea, calificarea la Jocurile Olimpice din 2024 este un obiectiv important, fără doar şi poate, dar şi organizarea unei ediţii a Campionatelor Mondiale pe teritoriul României, la nivel de senioare”, a declarat Irina Deleanu.