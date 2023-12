Uniunea Europeană deschide uşa Ucrainei, dar nu reuşeşte să confirme un nou ajutor

Liderii din Uniunea Europeană nu au reuşit, în noaptea de joi spre vineri, să convingă Ungaria să-şi ridice veto-ul asupra unui nou ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce anterior au ajuns la un acord pentru deschiderea negocierilor de aderare cu această ţară sfâşiată de război, relatează AFP.„Rezumatul nopţii: veto pentru fonduri suplimentare către Ucraina, dar şi pentru proiectul de revizuire a bugetului european”, a transmis premierul ungar Viktor Orban.Celelalte 26 de ţări din UE, care s-au reunit cu Ungaria la summit-ul de la Bruxelles au fost nevoite să cedeze în faţa obstinaţiei liderului naţionalist maghiar.„Vom reveni asupra subiectului la începutul lunii ianuarie, la un nou summit”, a explicat preşedintele Consiliului European, Charles Michel. „Suntem 26 de ţări care au dat undă verde. Nu există un acord cu Ungaria în acest moment, dar sunt încrezător că vom putea face acest lucru anul viitor”, a adăugat premierul olandez Mark Rutte.UE a planificat să ofere Ucrainei 50 de miliarde de euro sub formă de ajutor, dintre care 33 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi şi 17 miliarde de euro sub formă de granturi, pe o perioadă de patru ani, începând cu anul viitor. Acest nou ajutor este considerat crucial la Kiev într-un moment în care un ajutor de peste 60 de miliarde de dolari din partea SUA este blocat în Congres din cauza reticenţei aleşilor republicani.Cu câteva ore mai devreme, însă, liderii europeni au reuşit să cadă de acord asupra deschiderii negocierilor de aderare cu Ucraina. De data aceasta, Orban a acceptat să se abţină, pentru a nu fi nevoit să aprobe o decizie despre care a spus în repetate rânduri că ar fi dezastruoasă pentru viitorul UE. El a explicat apoi că ţara sa „nu doreşte să împartă responsabilitatea pentru această alegere necugetată a celorlalte 26 de state”.„Aceasta este o victorie pentru Ucraina, pentru întreaga Europă, o victorie care ne motivează, ne inspiră şi ne face mai puternici”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce Casa Albă a salutat o „decizie istorică”.Deşi procesul va fi lung, simbolismul este puternic pentru această ţară care se află în război din 24 februarie 2022, data începerii invaziei ruse.Pentru Charles Michel, această decizie de a deschide negocierile cu Ucraina, dar şi cu Republica Moldova, este „un semnal clar de speranţă pentru cetăţenii acestor ţări şi pentru continentul nostru”.