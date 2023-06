George Niculescu: „România trebuie să depindă cât mai puţin de importuri de gaze naturale din Federaţia Rusă”

Balanţa import-export de energie trebuie să fie în favoarea României, iar în primele patru luni ale acestui an, ţara noastră a fost exportator net, a declarat, joi, 15 iunie, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), constănţeanul George Niculescu.„A fost o preocupare continuă de a ne reasigura că România intră pe drumul independenţei energetice. Practic, eforturile acestea nu trebuie să se oprească. Eforturile trebuie să fie continue, trebuie să redevenim independenţi energetic. Balanţa de import-export trebuie să fie în favoarea României din toate punctele de vedere şi vedem, de la nivelul reglementatorului, că, pentru primele patru luni ale acestui an, în fiecare lună am fost exportator de energie.Practic balanţa s-a înclinat în favoarea curgerii energiei din România către celelalte pieţe, evident şi pe fondul unui sezon bogat în ploi, fapt care a crescut practic producţia de energie electrică, în special pe partea de hidro, lucru care ne-a dat posibilitatea să furnizăm energie electrică şi pe celelalte pieţe, nu doar pe piaţa internă”, a declarat, în cadrul Aspen Energy Summit, preşedintele ANRE, George Niculescu.Din punct de vedere al gazelor naturale, producţia ţării noastre, cu eforturi investiţionale, a rămas oarecum aceeaşi, foarte puţin în scădere din partea unui mare producător de gaze naturale.„Cel mare producător de gaze naturale a reuşit să-şi menţină nivelul de producţie relativ constant, prin investiţii, repet”, a punctat preşedintele ANRE.Niculescu a mai subliniat că România nu trebuie să mai revină la situaţia de a depinde de importurile de gaze din Federaţia Rusă.„Menţionez dorinţa României de a depinde cât mai puţin de importuri de gaze naturale din Federaţia Rusă. Trebuie să fim corecţi şi să spunem lucrurilor pe nume: Europa, sau parte din Europa, până în momentul invaziei din Ucraina, a fost într-un fel de mariaj cu Federaţia Rusă în care statele membre au avut parte de beneficii din urma acestui mariaj şi mă refer în special la gazele naturale. Nu putem să mai revenim la această situaţie.Europa trebuie să-şi reducă complet dependenţa faţă de produsele energetice din Rusia, iar România trebuie să nu facă notă discordantă în acest sens. De aceea n-am avut niciun fel de probleme atunci când pachetele de sancţiuni au intervenit şi au anulat practic importurile de ţiţei şi mai apoi de produse petroliere din Federaţia Rusă, toţi operatorii din România asigurându-şi lanţul de de aprovizionare în aşa fel încât piaţa să nu resimtă niciun şoc din punct de vedere al security of suplly”, a precizat oficialul ANRE.XXXNiculescu a reamintit demersurile făcute în ceea ce priveşte gazele naturale, precum acordul-cadru semnat între Romgaz şi compania SOCAR din Azerbaidjan privind furnizarea a un miliard de metri cubi.„Sunt demersuri pe care România le-a făcut tocmai pentru a-şi asigura independenţa energetică, practic reducerea legăturilor energetice cu tot ce înseamnă produse care vin din Federaţia Rusă şi, de ce nu, să şi fim exportatori de siguranţă energetică către statele din vecinătate”, a mai spus George Niculescu.