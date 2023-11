„Renunţarea la schema de sprijin trebuie făcută într-un mod care să nu provoace şocuri în piaţă”

Renunţarea la schema de sprijin pentru energie trebuie făcută într-un mod în care consumatorii să nu resimtă niciun fel de şoc în facturile pe care le vor plăti după 31 martie 2025, susţine, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), constănţeanul George Niculescu.„Renunţarea la schema de sprijin, din punctul de vedere al autorităţii de reglementare, trebuie făcută într-un mod care să nu provoace şocuri în piaţă. Dacă am văzut la introducerea schemei de sprijin mai multe Ordonanţe de Urgenţă, procesul de ieşire din schema de sprijin trebuie să fie unul, repet, care să nu producă şocuri în piaţă. De aceea, cred că foarte important în perioada dinainte de terminare a schemei de sprijin să avem discuţii cu furnizorii, cu producătorii, cu toţi participanţii la piaţă, în aşa fel încât să facem o eliminare treptată şi din schema de sprijin, în aşa fel încât consumatorii să nu resimtă niciun fel de şoc în facturile pe care le vor plăti după 31 martie 2025.Evident că nu este uşor lucrul acesta. De aceea cred că, pe perioada anului 2024, putem să generăm astfel de discuţii cu companiile de utilităţi, minister, Parlament, comisii de specialitate şi autoritatea de reglementare şi să încercăm să găsim cele mai bune soluţii”, a declarat, în cadrul conferinţei „Energy Forum Ediţia a X-a - Strategia pentru iarna 2023-2024 în actualul context politico-economic”, George Niculescu.În opinia şefului ANRE, un aspect important priveşte şi dezvoltarea reţelelor de transport a energiei electrice şi, implicit, siguranţa aprovizionării.„Foarte important o să fie punctul de vedere al operatorului de transport în ceea ce priveşte dezvoltarea reţelelor de transport energie electrică. Trebuie să nu uităm că, fără o energie care să fie suportabilă din punct de vedere al costului de către consumatori, tot acest castel narativ se năruie, pentru că nu mai vorbim de siguranţa aprovizionării cu gaze naturale şi energie electrică, cum am vorbit în iarna anului 2022.Provocări au fost în fiecare iarnă, însă, datorită specialiştilor din sistem, acestea au fost depăşite. Sunt convins că lucrul acesta se va întâmpla şi în sezonul rece 2023-2024. Nu mai vorbim de siguranţă neapărat, ci despre revenirea la o piaţă, din 2025, care să nu mai conţină preţ reglementat la gaze naturale pentru consumatorii casnici, de 150 lei, dacă piaţa nu va înregistra şocul. Nu-şi doreşte nimeni ca aceşti consumatori casnici să aibă în facturi, în perioada după Ordonanţa 27, preţuri mari. Din previziunile pe care le avem la autoritatea de reglementare, cantitatea de energie disponibilă în acest mecanism tinde să crească în anul 2024. Mai multă energie la un preţ fix de 450 lei pentru furnizori, în aşa fel încât să-şi poată alimenta clienţii casnici sau non-casnici la un cost relativ mai redus decât se înregistrează pe pieţe”, a explicat George Niculescu.Creştere importantă a exportuluiPotrivit datelor prezentate de către preşedintele ANRE, în primele nouă luni ale acestui an, România a înregistrat o creştere de 63% a exportului de energie electrică, faţă de aceeaşi perioadă din 2022.„Din datele pe care le avem de la Transelectrica, am observat că, în primele nouă luni, am înregistrat o creştere a exportului de energie electrică. Dacă ne raportăm la primele nouă luni din anul 2022, creşterea este de 63%, o creştere importantă. Lucrul acesta ne arată faptul că România îşi consolidează capacităţile de producţie. Energia produsă în România la nivel de cantitate creşte în fiecare an. Vedem lucrul acesta şi de la ANRE, prin numărul de autorizaţii de înfiinţare pe care îl acordăm”, a mai spus preşedintele Niculescu.