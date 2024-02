Traficul pe canalele navigabile, creştere spectaculoasă în prima lună a anului 2024

Creşterea înregistrată, anul trecut, de Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) SA Constanţa a continuat şi în luna ianuarie a anului 2024. Astfel, compania a atins în 2023 un trafic record de 51.503.000 tone capacitate, ceea ce a însemnat un plus de 34% faţă de anul precedent.„Prima lună a acestui an a adus un trafic pe canalele navigabile în creştere cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, dar şi faţă de valoarea prognozată pentru această lună cu 34%, înregistrând 3.494.000 tone capacitate”, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, 5 februarie, de reprezentanţii CN ACN SA.Începutul de an a adus schimbări în distribuţia traficului de mărfuri, Ucraina înregistrând un procent de 40%, în timp ce Serbia a urcat la 30%, România 18%, Moldova 5%, Ungaria şi Austria 3%, iar Bulgaria 1%.