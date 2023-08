Joi, președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Mihai Lupu, a fost într-o nouă vizită de lucru, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța. În cadrul vizitei sale, președintele a solicitat o evaluare completă a tuturor centrelor.„Alături de sănătate, asistența socială și protecția copilului reprezintă un capitol foarte important pentru bunul mers al unei societăți, având un rol esențial în menținerea echilibrului social și susținerea celor mai vulnerabile categorii ale societății.În ultima perioadă, DGASPC Constanța a trecut prin multe tranziții și instabilități de natură financiară, materială sau din punct de vedere al resursei umane. Este de la sine înțeles, că o astfel de instituție, cu o activitate atât de complexă și de sensibilă, are nevoie de stabilitate, de specialiști în domeniu și de un mod de lucru profesionist și coerent”, a declarat Mihai Lupu, care a precizat că susține toți colegii care fac parte din domeniul asistenței sociale.„Din aceste considerente, astăzi m-am deplasat la sediul instituției pentru a purta o discuție preliminară despre deficiențele cu care se confruntă colectivul de aici, fie pe plan organizatoric, fie din punct de vedere al dotărilor necesare. Am solicitat o evaluare completă și un raport al activității tuturor centrelor aflate în subordinea direcției, situații pe care le vom analiza împreună cu șefii centrelor, săptămâna viitoare, într-o nouă ședință de lucru.Sunt alături de toți cei aflați în slujba acestei misiuni dificile și am încredere că împreună vom găsi cele mai bune soluții pentru a le putea susține activitatea”, a mai adăugat președintele CJC.