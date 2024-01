Proiecte vechi şi noi pentru administraţia locală din oraşul Hârşova

Chiar la început de an administraţia locală din oraşul Hârşova prezintă un nou proiect de anvergură al cărui contract de finanţare a fost semnat. Primarul Viorel Ionescu a vorbit în câteva fraze despre Centrul Comunitar Integrat Hârşova, cel care urmează să fie construit în localitate.„Încă un proiect, încă un contract de finanțare semnat recent. De această dată, implementăm proiectul Centru Comunitar Integrat Hârșova, finanțat de Ministerul Sănătății, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta are o valoare totală de 832.049,30 RON și trebuie implementat până la data de 01.05.2025 . În cadrul proiectului vom renova Centrul pentru Persoane Abuzate și îi vom schimba destinația în Centru Comunitar Integrat, vom dezvolta infrastructura medicală prespitalicească din oraș, aducând beneficii semnificative pentru sănătatea și bunăstarea hârșovenilor, vom achiziționa mobilier specific, echipamente IT, echipamente pentru consultații și kit-uri de asistență medicală şi vom achiziționa și un microbuz electric, care va fi utilizat pentru a asigura transportul persoanelor în nevoie către CCI și pentru a facilita accesul acestora la servicii medicale de calitate”, a declarat primarul Viorel Ionescu.Mai mult decât atât, Viorel Ionescu a prezentat şi câteva dintre proiectele începute în anul 2023 şi a dezvăluit care este stadiul acestora.„În același timp, la final de an, vă prezint și un bilanț al celorlalte proiecte aflate în implementare, care progresează rapid. Proiectul Creșterea capacității de producere a energiei regenerabile în orașul Hârșova se află deja în implementare. Lucrările la parcul fotovoltaic de 30.000 de mp progresează rapid, iar la finalizarea acestuia, orașul va recupera aproximativ 70% din totalul de energie electrică pe care îl consumă pentru iluminatul public și cu instituțiile locale. Parcul va avea o durată medie de utilizare de 25 – 30 de ani și reprezintă un pas concret spre asigurarea independenței energetice a orașului nostru. Am semnat contractul de finanțare pentru proiectul Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Hârșova. Cu o valoare totală de 2.999.930,59 RON, acest proiect ne va ghida într-o perioadă de transformare și îmbunătățire, aducând economii semnificative de energie și sporind siguranța noastră. Prin intermediul acestui proiect, vom aduce în orașul nostru tehnologii moderne de iluminat public, contribuind astfel la o economie sustenabilă și la îmbunătățirea calității vieții în Hârșova. Documentația privind Proiectul Tehnic trebuie finalizată până la sfârșitul lunii februarie, urmând ca, ulterior, să demarăm procedurile privind scoaterea la licitație a lucrărilor de execuție. Despre proiectul Reabilitare Străzi Locale în Orașul Hârșova, Județul Constanța, tot în luna ianuarie, vă spun că dacă nu vor fi contestații, voi semna contractul de proiectare și execuție lucrări, iar până în luna mai îmi propun să finalizăm asfaltarea a aproximativ 4 km din rețeaua de drumuri publice a orașului nostru, pentru îmbunătățirea infrastructurii”, a mai spus Viorel Ionescu.