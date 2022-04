Reprezentanţii PNL Constanţa, primele reacţii după ce Nicolae Ciucă a devenit preşedintele partidului

„Anul trecut, am învățat o lecție extrem de importantă, usturătoare, dar binemeritată, din festivalul democrației. În loc ca proiectele și dezbaterile să fie despre PNL, despre România, despre cetățenii acestei țări, s-a lăsat cu atacuri la persoană, iar electoratul ne-a taxat pentru acest comportament. În momentul de față, PNL are o responsabilitate extrem de mare privind guvernarea României și menținerea unei stabilități politice, precum și crearea unui climat socio-economic care să genereze bunăstare, prin investiții și dezvoltarea României. Am apreciat, alături de colegii mei, faptul că această moțiune are la bază principiile și valorile liberale și pune în centrul preocupărilor cetățeanul, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale, garantarea proprietății private, încurajarea investițiilor, dar mai ales este un proiect politic care îmbină curente liberale, creștin-democrate și elemente care să fundamenteze o deschidere mai largă spre o dreaptă unită”, a transmis liderul organizației de la Constanța, Bogdan Huţucă.





El admite faptul că Nicolae Ciucă are de gestionat mai multe provocări urgente şi are încredere că acesta va trece cu bine peste toate greutăţile pe care le va întâmpina.





„Am regăsit și valori care definesc poporul român, iar aici mă refer la familie, școală, biserică și armata țării. Guvernul, în frunte cu prim-ministrul Nicolae Ionel Ciucă, are de gestionat o serie de provocări urgente, de la prețurile la energie și gaze, la provocările generate de invazia forțelor ruse în Ucraina, valul de peste 650.000 de refugiați din Ucraina care vin în România și evident, îndeplinirea țintelor și jaloanelor pentru accesarea, cât mai rapidă, a fondurilor prin PNRR. De asemenea, Guvernul are obligația de a aproba urgent fondurile pentru proiectele prin Programul de Investiții Anghel Saligny, care sunt un sprijin cu impact direct pentru comunitățile locale”, a explicat Huţucă.





De asemenea, senatorul Septimiu Bourceanu este şi el în asentimentul lui Nicolae Ciucă, cel care a avut un fragment în moţiune care făcea referire la forţa partidului, cea care trebuie să fie dată de primari, senatori, consilieri, dar şi alţi membri importanţi.





„Avem un nou președinte de partid, avem premier, avem un Guvern legitim! Acum avem nevoie de stabilitate și de echilibru. Și pentru a le asigura trebuie să punem umărul cu toții. Mi-a atras atenția un fragment din discursul lui Nicolae Ciucă: «Forţa partidului este dată de primari, consilieri, preşedinţi de consilii judeţene, este dată de senatori şi deputaţi, dar mai ales este dată de toţi membrii PNL şi de votanţii noştri » Împărtășesc această convingere și cred că putem să îl credităm pe președintele PNL în acest sens: va putea să gestioneze eficient traseul României în aceste vremuri tulburi, cu război la graniță și cu provocări economice pentru toți românii”, a explicat şi Septimiu Bourceanu.





Primul care şi-a exprimat punctul de vedere pe pagina sa oficială de Facebook a fost chiar preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, cel care a dezvăluit că a susţinut moţiunea lui Nicolae Ciucă.