USR-PLUS îi cere demisia ministrului Sorin Cîmpeanu: "Este un plagiator"

UPDATE

Remus Negoi: "Avceasta Caravana își propune să meargă în cinci mari orașe ale țării. Trebuie să dezbatem problemele reale ale educației"







Stelian Ion: "Vreau să punctez faptul că orașul nostru este unul important din perspectivă implicării elevilor. De foarte mulți ani de zile Asociația Elevilor din Constanța este foarte activă. Din pacate nu li s a permis să participe la dezbaterile de la prefectură. Noi vom suplinii acest lucru. Este un moment important. Au trecut prea multe ore de când am aflat despre problemele ministrului Sorin Cîmpeanu. În 2015 Klaus Iohannis ne spunea că dacă există cineva care își scrie lucrarea de doctorat copiată, inseamnă ca a plagiat. Aceasta persoana este obligată să se retragă din politică. La câțiva ani de zile domnul președinte și a schimbat optica. Si îi premiază si pe Nicolae Ciucă, și pe domnul Bode și pe Sorin Cîmpeanu. îi cerem demisia lui Cîmpeanu. S a ajuns prea departe. Este inadmisibil ca în vârful acestui domeniu să se găsească un plagiator. Ce model reprezinta el?"







Silvia Danică, parlamentar de București: Trebuie să discutăm despre nevoile educației de acum. Avem nevoie de legi ale educației care să nu mai aducă în fruntea statului plagiator și incompetenți. Problemele au apărut în vacanta de vara. A fost o vacanță mult prea lungă. Inevitabil au apărut și reacțiile. Aceste legi au adus pe masa niste soluții care defapt nu rezolvă problemele reale ale societății. Noi ne am organizat și am analizat legile articol cu articol. Am ascultat opiniile apărute în spațiu public. Cred că aceste legi trebuie să fie rescrise. Cei care le- au inițiat nu știu să le apere. Domnul ministru este un plagiator care nu are cum sa rămână în fruntea Ministerului Educației. Trebuie sa răspundem la întrebări și să schimbăm opinii cu actorii care se găsesc în acest domeniu. Avem nevoie de profesori motivați și de copii care să învețe după manuale actualizate. În ultimii ani am avut parte de doua crize serioase și avem nevoie de soluții. Toate aceste soluții vin cu oameni creativi care stiu să se adapteze"







Ștefan Pălărie, parlamentar București: "Pe 5 octombrie de ziua educației vom avea la București foarte mulți elevi care vor veni la Palatul Parlamentului. Trebuie să fim pregătiți. Mai devreme decât ne am imaginat, am ajuns intr un paradox. Nu mi-l pot imagina pe Cîmpeanu venind în Parlament cu două dosare cu legi, în momentul în care el este plagiator. Să vedem ca sunt acceptate niște năstrușnice propuneri venite din rândul PNL, mi se pare absurd. Fapta iertată trebuie să fie uitată. Ei așa gândesc. Nu înțelegeam de unde vin lucrurile acestea. Nu cred ca putem lasa un acuzat de plagiat sa facă legile educației pentru că nu va face decât niște legi proaste și strâmbe. Înțelegem că trebuie să îl oprim pe domnul Cîmpeanu. Este șocantă lipsa de reacție a celorlalți colegi din Guvern. O să ne facem treaba până la capăt. O să continuam pregătirile pentru a adapta noi legi ale educației. Dacă nu se va putea, vrem să mergem și să susținem în Parlament amendamentele de care societatea are nevoie"

În aceste momente, la Constanța, are loc dezbaterea asupra legilor Educației, în cadrul Caravanei Edu, organizate de USR PLUS.În cadrul acestui eveniment, vor fi dezbătute diverse subiecte pe teme cruciale pentru Educația din România, precum: draftul legilor Educației, învățământul dual preuniversitar, transformarea liceelor sportive și palatelor copiilor etc.La întrunire, vor fi prezenți speakerii: Silvia Dinică - senator, Ștefan Pălărie - senator, Remus Negoi - senator, Stelian Ion – deputat, reprezentanți ai Asociației Elevilor din Constanța, liderul consilierilor locali - Dumitru Caragheorghe, viceprimarul Constanței - Florin Cocargeanu, vicepreședintele CJ Constanța - Petre Enciu.Au fost de asemenea invitați reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Constanța.