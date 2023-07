Ce să faci ca să îți păstrezi pielea sănătoasă

Dacă îți dorești o piele frumoasă și sănătoasă, este esențial să fii atentă la dietă. Un aport bogat de vitamina C alături mai puține grăsimi și carbohidrați reprezintă câteva beneficii pentru piele, în special antirid. O dietă sănătoasă și echilibrată este importantă nu doar pentru sănătatea organelor și un tonus cât mai bun, ci și privind frumusețea pielii. Totodată, specialiștii susțin că, pentru a evita erupțiile acneice, este indicat să consumi carbohidrați complecși, precum cereale integrale, și proteine sănătoase, dar și să eviți, cât mai mult posibil, lactatele grase. Femeile au la îndemână, în ziua de astăzi, o gamă variată de produse destinate îngrijirii tenului, îmbogățite cu vitaminele C și E. Acești antioxidanți puternici îți pot fi de folos și atunci când sunt preluați din alimentație. Consumă cât mai multe alimente bogate în vitamine, minerale, în special seleniu, pentru a-ți proteja pielea de stresul oxidativ și de efectele nocive ale poluării.





Sportul este, și el, foarte benefic din multe puncte de vedere, inclusiv în ceea ce privește sănătatea pielea. Prin exercițiu fizic regulat îți poți îmbunătăți circulația sanguină, care contribuie la o furnizare mai bună de nutrienți către piele. Mai mult, prin circulația sângelui, se livrează oxigen către țesuturile cutanate, care stimulează producția de colagen și previne apariția ridurilor.





Iar dacă te temi de faptul că transpirația de la antrenamente îți va încărca porii, nu îți face griji, nu se întâmplă acest lucru. Atât timp cât îți speli fața imediat după antrenament, nu există riscul să îți apară coșuri.





Nu în ultimul rând, câteva nopți nedormite se pot reflecta foarte ușor pe tenul tău. Vor apărea cearcăne și pungi sub ochi, iar fața va fi palidă. Organismul adult are nevoie de aproximativ șapte-opt ore de somn pe noapte. Contează foarte mult și calitatea somnului, dar și felul în care dormi. De exemplu, dacă obișnuiești să dormi cu capul pe aceeași parte, într-un număr de ani se vor forma riduri pe partea feței mereu apăsată de pernă. În plus, poziția de somn pe burtă poate înrăutăți aspectul pungilor de sub ochi. Astfel, poziția de somn cea mai benefică pentru tenul tău este cea pe spate.





