Exerciții fizice de scurtă durată care vă mențin în formă

Sunteți mereu pe fugă? Aveți programul prea încărcat ca să mai aveți timp de mișcare? În aceste condiții, mini antrenamentele sunt alegerea perfectă pentru persoanele care au puțin timp la dispoziție pentru exerciții fizice. În general, susțin specialiștii, o rutină tradițională are o durată de 30 până la 60 de minute, dar nu toată lumea are suficient timp la dispoziție pentru antrenamentele clasice. Ca urmare, antrenamentele de scurtă durată se adaptează foarte bine la programul aglomerat. Acestea constau în împărțirea sesiunii tradiționale de antrenament (30 până la 60 de minute) în reprize de câte zece minute pe tot parcursul zilei. Această metodă are beneficii remarcabile, comparabile cu cele ale rutinei tradiționale. Studiile arată că mini antrenamentele au aceleași beneficii ca o rutină tradițională. Mai mult decât atât, acestea au descoperit o ușoară diferență în favoarea exercițiilor clasice, în ceea ce privește modificarea masei corporale. De asemenea, s-a observat o scădere a colesterolului rău sau a lipoproteinelor cu densitate scăzută. Pe lângă posibilitatea de a arde o anumită cantitate de calorii și de a pierde în greutate, sesiunile scurte de exerciții îmbunătățesc sănătatea fizică, mintală și emoțională. De exemplu, utilizați scările timp de 30 de secunde, urcați câte două scări, faceți 30 de secunde de fandări cu propria greutate. De asemenea, puteți face genuflexiuni, tot 30 de secunde făcând acest exercițiu când luați pauză la birou sau când ajungeți acasă. În plus, vă puteți lua ganterele la birou și în timp ce sunteți la telefon, puteți lucra bicepșii timp de 30 de secunde.