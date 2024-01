Sfatul specialistului. Nu neglijaţi părul sau pielea pe timpul iernii!

În sezonul rece trebuie să aveți o grijă deosebită de părul vostru și să nu uitați că podoaba capilară și tenul au alte nevoi în funcție de temperatura de afară, așa că este nevoie să fiți atenți la ce produse folosiți. Chipul, pielea corpului și părul vostru au nevoie de îngrijiri diferite în funcție de anotimp.Ca să nu vă încărcați părul și tenul cu cine știe ce creme sau balsamuri din comerț, puteți apela și la ingredientele naturale care să vă ajute să străluciți. Toate acestea în condițiile în care adaosurile chimice vă pot usca sau irita foarte tare trupul și scalpul, așa că recomandările sunt foarte simple - folosiți-vă de ingrediente pe care le cunoașteți și care știți că vă vor face bine. Potrivit dr. Delia Dima, măștile naturale au același efect benefic asupra părului precum cele de la magazin sau salon, pentru că vă lasă părul hidratat, moale și strălucitor. În plus, oferă și câteva avantaje în plus, cum ar fi faptul că puteți controla fiecare ingredient care intră în compoziția măștii și deseori veți cheltui și mai puțini bani.„Înainte de toate, aveţi grijă să nu aplicaţi foarte des măști pentru păr, pentru că firele au nevoie și de sebumul produs de scalp. De asemenea, depinde de ce tip de păr aveţi. Dacă este uscat, este clar că are nevoie de mai multă atenție, îngrijire și hidratare față de celelalte tipuri”, a precizat medicul. În caz că aveţi un astfel de păr puteţi folosi o mască pe bază de ou, pentru care vă trebuie un ou, o lingură de miere, două linguri de maioneză.Bateţi oul într-un castron mic și puneţi peste o lingură de ulei de măsline și două linguri de maioneză. Aplicaţi punctual pe fiecare șuviță și lăsaţi să acționeze pe întreg capul preț de 15 minute. Clătiţi bine cu apă și spălaţi-vă cu șamponul pe care-l folosiţi în mod normal. Apoi, pentru masca de păr pe bază de ulei de cocos este nevoie de un avocado, două ouă, o lingură de miere şi o lingură de ulei de cocos. Folosiţi un blender pentru a amesteca toate ingredientele, aplicaţi masca de păr pe tot capul și acoperiţi-vă cu o cască pentru duș. Lăsaţi masca să acționeze un sfert de oră și clătiţi-vă părul.Pentru tenul uscat se va opta pentru folosirea unei creme hidratante potrivite, care conţine ingrediente precum acid hialuronic, glicerină, uree sau uleiuri naturale (cum ar fi uleiul de argan, uleiul de jojoba sau untul de shea). Aceste ingrediente ajută la menţinerea apei în straturile pielii.Reţineţi! Crema hidratantă se va aplica imediat după ce aţi ieşit din baie sau după ce v-aţi spălat pe faţă, deoarece pielea absoarbe mai bine produsele de hidratare când este încă uşor umedă. Totodată, anumite produse de îngrijire conţin alcool sau parfumuri care pot avea efecte de uscare asupra pielii, deci este indicat să le alegeţi pe cele fără alcool sau parfumuri iritante pentru a evita deshidratarea pielii. Nu în ultimul rând, folosiţi protecţie solară chiar şi iarna, întrucât soarele poate fi la fel de dăunător precum cel din timpul verii, iar radiaţiile ultraviolete pot afecta pielea în mod negativ, contribuind la procesul de îmbătrânire.