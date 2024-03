Angajaţii de la DSP Constanţa au protestat din cauza discriminărilor salariale

„Acest lucru duce, din nou, la o nouă discriminare a personalului din DSP-uri, în contextul în care, între timp, a apărut decizia nr. 80 a Înaltei Curţi de Casație și Justiţie, care spune foarte clar că toate salariile trebuie aliniate la salariul maxim aflat în plată pe familiile ocupaţionale. Casa Naţională are aceleaşi salarii ca şi casele teritoriale. Asta am cerut noi în decembrie şi am obţinut iniţial. Acum, ministrul Rafila, dintr-o răzbunare, pentru că nu îi convine că oamenii din DSP-uri s-au revoltat, vine şi propune ca doar Ministerul Sănătăţii să fie asimilat Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi, atunci, cei din DSP-uri iar rămân de căruţă, în raport cu casele teritoriale. Nu vorbim neapărat de măriri salariale, ci de o echitate a muncii, care să fie pusă peste tot, pe acelaşi palier. Din păcate, ministrul Rafila face o discriminare crasă”, a declarat Marius Sepi, pentru „Cuget Liber”.





Membrii de sindicat sunt de părere, printre altele, că noua lege a salarizării rămâne o marotă, cu care guvernanții păcălesc și amăgesc lucrătorii. Ei spun că nu este corect ceea ce se întâmplă. „Inițiativa trădează o nouă discriminare la adresa lucrătorilor din direcțiile de sănătate publică. Ciolacu și Rafila propun asimilarea cu salariile de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate doar a lucrătorilor din aparatul propriu al ministerului, nu însă și pentru cei din DSP-uri, așa cum s-a convenit la sfârșitul anului trecut, după protestele lucrătorilor afiliați la Forța Legii. Totodată, nemulțumiți sunt şi angajaţii din spitale, care își văd amenințate mai multe drepturi, în special sporuri. Guvernul pare că vrea să îi sacrifice din nou pe specialiștii din teritoriu, pe care se bazează ori de câte ori este nevoie. Și, odată cu ei, să pună în pericol chiar calitatea serviciilor de sănătate oferite cetățenilor”, au adăugat sindicaliştii.





Potrivit liderului Sindicatului „Forța Legii”, Marius Sepi, oamenii au decis să iasă iar în stradă şi sunt extrem de nemulţumiţi, după ce în lunile noiembrie, decembrie, când au mai protestat, au reuşit să introducă personalul din DSP în asimilare cu personalul de la Ministerul Muncii. Din nefericire, la acest moment, a apărut o altă Ordonanţă de Guvern, prin care se asigură o creştere de salarii pentru cei din Sănătate şi Asistenţă Socială, dar citind prezentul proiect de Ordonanţă au observat că ministrul Alexandru Rafila a solicitat ca doar personalul din aparatul propriu să fie asimilat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.