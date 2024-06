Hoții de buzunare s-au mutat pe litoral! Atenție la genți! "Am rămas fără telefoane și bani"

An de an, astfel de incidente nefericite devin din ce în ce mai frecvente. Atât turiștii, cât și locuitorii orașului Constanța trebuie să fie mult mai prudenți și să își protejeze bunurile personale cu mai multă atenție. Este important ca fiecare persoană să fie conștientă de riscurile existente și să ia măsuri preventive, de exemplu, să evite expunerea la vedere a obiectelor de valoare, să utilizeze genți sigure sau să lase obiectele de valoarea acasă.











Cu toate acestea, chiar dacă reușim să ascundem foarte bine obiectele personale este important și esențial să nu părăsim prosopul sau șezlongul pe care ne aflăm. Hoții acționează cel mai bine atunci când este aglomerație, fură rapid și se fac nevăzuți în câteva secunde.





„Deja am dat comandă de alte telefoane”





Sezonul abia a început și hoții de buzunare și-au reluat deja activitatea. Săptămâna trecută, trei constănțeni au avut neplăcuta surpriză de a fi furați în timp ce se aflau pe plajă, în apă.





„Am rămas fără telefoane și bani. Eram pe plajă, la mal, și am lăsat hainele pe șezlong. Sub acesta am lăsat portofelul meu și gențile fetelor cu care eram. La un moment dat au trecut mai multe persoane prin zona aceea, iar când ne-am întors la șezlong, nu mai erau două telefoane destul de scumpe și nici cei 400 de lei pe care îi aveam la mine. Nici nu știu când au avut timp să le fure. Deja am dat comandă de alte telefoane”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber”, Vlad M., constănțeanul furat.











Primul instinct pe care îl avem atunci când ne este ceva furat este să apelăm la poliție sau să mergem direct la sediul acesteia. Totuși, părerile sunt împărțite, deoarece mulți nu au încredere că se va rezolva ceva. De obicei, hoții de pe plajă sunt greu de prins, deoarece nu sunt camere de supraveghere care să îi surprindă, iar aceștia dispar rapid. Există anumite modele de telefoane care pot fi localizate, însă hoții folosesc diverse metode pentru a le dezactiva. Primul drum al hoților este adesea la magazinele amanet, mai ales dacă au furat un telefon sau bijuterii.





„Am stat o noapte întreagă la sediul poliției, iar apoi a doua zi ne-am întors. Am vorbit cu ei și au spus că încearcă să facă tot posibilul să-i prindă. I-au dat în urmărire, au anunțat amanetele și magazinele de telefoane, acum să vedem ce va urma”, a continuat să relateze Vlad M.





Astfel de evenimente nefericite se întâmplă în fiecare vară pe plajă. Important este să înțelegem acest fenomen și să avem cât mai mare grijă pentru a evita situațiile de acest gen.





În următoarele trei luni, plajele vor fi pline de turiști și constănțeni dornici să se relaxeze la soare. În scurt timp, prosoapele vor fi așezate unele lângă altele, datorită numărului mare de turiști, iar șezlongurile vor fi ocupate aproape în totalitate. Din păcate, această aglomerație atrage și hoții de buzunare, mereu pregătiți să profite de neatenția celor din jur.