Alegeri la Asociația Elevilor din Constanța. Un nou birou de conducere

În data de 14 ianuarie, membrii Asociației Elevilor din Constanța s-au reunit în cadrul ședinței Adunării Generale, organul suprem de luare a deciziilor, prilejuită de organizarea alegerilor pentru cele cinci posturi vacante ale funcției de vicepreședinte.Astfel, noul birou de conducere al AEC este format din:● Lorena Drăgușin, președinte al cărei mandat este în desfășurare, elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic “Ovidius” Constanța● Daria-Andrada Gheorghiu, vicepreședinte al cărei mandat este în desfășurare, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național de Arte "Regina Maria" Constanța● Eric Crînguș, vicepreședinte, elev în clasa a X-a la Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” Constanța● Ștefania Popa, vicepreședinte, elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic “George Călinescu” Constanța● Ingrid Ioanei, vicepreședinte, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național Pedagogic “Constantin Brătescu” Constanța● Gabriela Ionescu, vicepreședinte, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Pedagogic “Constantin Brătescu” Constanța● Irina Stan, vicepreședinte, elevă în clasa a X-a la Colegiul Comercial “Carol I” Constanța„Îmi doresc ca următorul an să fie unul cât mai prosper pentru asociație și ca fiecare elev din județul Constanța să aibă acces echitabil la o educație de calitate! Mulțumim foștilor vicepreședinți pentru implicarea în asociatie și mult succes noilor reprezentanți!”- Lorena Drăgușin, președinte AEC„Fiind un vicepreședinte cu experiență, având mandatul în desfășurare de puțin mai mult de jumătate de an, abia aștept să preiau rolul de mentor, să dau mai departe ceea ce am învățat de la colegele care tocmai ce și le-au finalizat. Noii vicepreședinți sunt tineri entuziaști, informați și au toate datele să fie reprezentanți de succes! Abia aștept să lucrăm împreună!”- Daria Gheorghiu, vicepreședinte AEC„Alegerea mea în calitate de vicepreședinte reprezintă o nouă provocare pentru mine și vreau să-mi aduc aportul pentru implementarea unei reforme reale în învățământ, unde beneficiarii principali să fie întotdeauna elevii.’’- Eric Crînguș, vicepreședinte AEC„Sunt onorată să fiu aleasă ca unul dintre vicepreședinții asociației și sunt hotărâtă să muncesc din greu pentru a susține și reprezenta elevii, împreună cu colegii mei, indiferent de ceea ce ne rezervă viitorul.’- Ștefania Popa, vicepreședinte AEC„Abia aștept să lucrez cu noii mei colegi și să ajutăm asociația să evolueze din ce în ce mai mult, din bine în și mai bine.’’- Ioanei Ingrid, vicepreședinte AEC„Sunt foarte recunoscătoare colegilor mei, care au avut încredere în mine și au ales să mă voteze. Sper sa nu-i dezamăgesc vreodată și să ne susținem reciproc orice ar fi!’’- Gabriela Ionescu, vicepreședinte AEC„Sunt profund onorată că am fost aleasă în funcția de vicepreședinte și sunt hotărâtă să contribui în mod activ la succesul asociației noastre. Aș dori să exprim recunoștința mea față de încrederea acordată și sunt pregătită să muncesc mult pentru atingerea obiectivelor noastre comune.’’- Irina Stan, vicepreședinte AEC