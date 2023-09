Lorena Drăgușin, noul președinte AEC: „Nu vreau să stau cu mâinile în sân când politicienii ne încalcă drepturile”

Un nou lider al elevilor constănțeni se pregătește pentru admiterea la Facultatea de Drept, după exemplul predecesorilor săi Alexandru Bajdechi sau Alexandru Constantin Manda, care și-au dezvoltat reale atitudini justițiare în mandatul de președinte al Asociației Elevilor din Constanța.Figură emblematică nu numai pentru Asociația Elevilor din Constanța (AEC), dar mai ales pentru mișcarea de reprezentare a celor din bănci, Ariana Dudună, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, a predat șefia AEC colegei Lorena Drăgușin, elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Ovidius”, specializarea Științele Naturii.În cadrul adunării generale a Asociației Elevilor din Constanța, de duminică, 24 septembrie 2023, s-au desfășurat alegerile pentru funcția de președinte. La finalul scrutinului, Ariana Dudună și-a încheiat mandatul, noul birou de conducere fiind format din Lorena Dragușin – președinte, si cinci vicepreședinți: Ioana Stamatin, Diana Griscă, Francesco Cardello, Mara Ștefan, Daria Gheorghiu.Predare de ștafetă. „Vocea elevilor se va face în continuare auzită!”Asociația Elevilor din Constanța este prima asociație reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înființată în anul 2013 din nevoia de a exista o organizație independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile și interesele elevilor.La finalul mandatului său, Ariana Dudună a reiterat eforturile de reprezentare a colegilor săi.„După doi ani de lupte crâncene cu mediul politic, în contextul adoptării unor noi legi ale educației, a venit momentul să dau ștafeta mai departe. În acești doi ani, Asociația Elevilor din Constanța s-a ridicat pe noi culmi, arătând din nou faptul că orice schimbare din educație trebuie făcută având în centru interesul elevului. Mai mult, am reușit să arătăm că vocea elevilor trebuie consultată și că elevii se pot face auziți. Că nu există politici publice făcute pentru noi, fără noi. Am formulat amendamente și am fost prezenți la dezbaterile noilor legi ale educației, luptând contra lor. Am arătat că elevii se vor apăra inclusiv în fața instanțelor și că vor utiliza mecanismele justiției, ajungând până la Curtea Constituțională și învingând Ministerul Educației. I-am susținut pe profesorii noștri, ieșind în stradă cot la cot cu dumnealor și susținându-le doleanțele, atât public cât și în contextul negocierilor de la Administrația Prezidențială.Mulțumesc echipei pe care am avut-o alături în acești doi ani: Ioana Stamatin Cardello Francesco Diana Elena, Mara Ștefan Daria Gheorghiu Mihaela Radulescu Giulia Matei Oana Maria Mircică. Mult succes, Lorena Drăgușin, în noul mandat! Sunt sigură că AEC este pe mâini bune și că vocea elevilor se va face în continuare auzită!”, a fost mesajul Arianei Dudună.Noul președinte Lorena Drăgușin este de doi ani și jumătate membru în Asociația Elevilor din Constanța, iar în ultimele patru luni a fost vicepreședinte al acestei organizații.„Vreau să fac parte la maximum din mișcarea de reprezentare a elevilor și nu vreau să stau cu mâinile în sân când politicienii ne încalcă drepturile”, a declarat pentru „Cuget Liber” noul președinte AEC, care a adăugat că cea mai importantă problemă este aceea a decontării transportului. „Mai ales că sunt elevă navetistă (din Valu lui Traian – n.r.) și știu foarte bine ce înseamnă. Spre exemplu, pe mine mă costă 180 lei abonamentul și este un pic mai greu pentru că nu pot lua de la orice operator un anumit tip de microbuz”, a afirmat Lorena Drăgușin. Care, la rându-i, ne-a declarat că intenționează să se pregătească pentru admiterea la Facultatea de Drept, după ce anterior a cochetat cu Academia de Poliție.