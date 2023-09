În premieră pentru învățământul dual constănțean, o clasă de agricultură la liceul din Negru Vodă

Convins că sistemul de învățământ trebuie să se schimbe și să ofere tinerilor șansa de a obține competențe și experiențe practice adaptate zilelor noastre, consilierul Răzvan Filipescu s-a implicat activ în înființarea primei clase de dual cu profil agricol. „Acum un an, am început să lucrez alături de TheoIchim, Ciprian Lepădatu și colegi din APAD - Asociația Producătorilor Agricoli din Dobrogea - la dezvoltarea acestui sistem, propunându-ne să facem clasa în 2023. Și s-a făcut! Mai mulți copii decât am prevăzut inițial au ales clasa duală pentru mecanici agricoli și silozuri înființată în cadrul Liceului Teoretic Negru Vodă”, a transmis consilierul județean.





El s-a arătat încântat de faptul că atât părinții, dar și copiii au înțeles că învățământul dual asigură ucenicia, adică formează personal calificat conform cerințelor pieței, prin învățare efectivă la serviciu, că dobândesc cunoștințe moderne, adaptate la tehnologiile actuale, având deja experiența practică, iar după absolvire, beneficiază de avantaje și oportunități financiare. În plus, la toate acestea se adaugă și o bursă pe toată durata școlarizării.





„Alături de 25 de elevi am vizitat una din fermele care îi vor găzdui întâi la practică și ulterior ca loc de muncă. Ei sunt cei care au înțeles că după absolvire nu primești doar o diplomă, ci ies cu o meserie. Dacă sunt fermieri care vor să se alăture proiectului și să investească în educația viitorilor lor angajați, ne pot contacta”, este mesajul lui Răzvan Filipescu.



Revenind la raportarea transmisă IȘJ Constanța de liceele care găzduiesc în acest an școlar clase de învățământ profesional dual, am constatat că cei mai mulți înscriși au fost consemnați în municipiul Constanța la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” (mecanic auto – 38, tinichigiu vopsitor auto – 19, electrician auto – 14), Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” (sudor - 23), la Liceul Energetic (24 candidați pentru electrician), la Liceul de Marină (lăcătuș construcții nave - 19 și tubulator naval - 21), la Colegiul Comercial „Carol I” (29 înscriși la comerciant vânzător) și la Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” (brutar patiser preparare produse făinoase – 10 și bucătar – 15).





În schimb, se poate consemna și o premieră pentru acest an școlar, anunțată chiar de consilierul județean Răzvan Filipescu, cel care încă de anul trecut și-a dorit să dezvolte acest sistem de învățământ extrem de ofertant în domeniul agricol.