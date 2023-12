A fost odată flota maritimă! Feribotul "Eforie", scos la vânzare de CFR Marfă

Statul român scapă de ultimele vestigii ale celebrei sale flote maritime din perioada comunismului. După ce a încasat milioane bune de la olandezi pentru feribotul „Mangalia”, compania care o are în proprietate, CFR Marfă, face toate diligenţele necesare pentru a o vinde şi pe surata „Eforie”.Presată de Comisia Europeană să returneze ajutorul de stat primit în anul 2013, în cazul căruia s-a ajuns la concluzia că a fost ilegal acordat şi că trebuie recuperat, compania CFR Marfă a demarat o campanie „la sânge” de transformare în bani a unor active care nu numai că nu produceau nimic, dar mai generau şi pierderi semnificative. Iar pe lista acestor active s-au aflat şi navele tip feribot „Mangalia” şi „Eforie”, ambele rămase de ani buni fără certificatele de clasificare.Luna trecută, „Mangalia” a fost achiziţionată de către o societate olandeză, care are ca obiect de activitate operaţiuni de shipping, la preţul de 13,2 milioane de lei”, iar „Eforie” o va urma în cel mai scurt timp.14 decembrie, Ziua Z„CFR Marfă anunţă reluarea acţiunii de valorificare a navei ferry-boat «Eforie». În vederea returnării ajutorului de stat considerat ilegal de către Comisia Europeană, CFR Marfă se află într-un proces amplu de valorificare a mijloacelor fixe disponibile neutilizate în activitatea de transport feroviar de marfă. În cadrul acestui proces care are ca scop maximizarea veniturilor şi accelerarea procesului de stingere a ajutorului de stat, CFR Marfă reia şedinţa de licitaţie pentru nava ferry-boat «Eforie», prin intermediul Bursei Române de Mărfuri (BRM).Nava ferry-boat «Eforie» se află în conservare, fiind acostată în dana 108, Portul Constanţa Sud - Agigea. Adjudecarea se va face pentru întreaga navă, mijloacele fixe aferente şi a combustibililor şi lubrifianţilor din tancul acesteia, în condiţiile «aşa cum este, acolo unde este».Nava poate fi vizionată şi inspectată la locul de acostare, la cerere, în prezenţa reprezentanţilor CFR Marfă, după achiziţionarea documentaţiei de licitaţie de către ofertanţi. Procedura de licitaţie se va desfăşura în data de 14 decembrie 2023, în sistem electronic, prin intermediul platformei BRM, începând cu ora 10. Anunţul a fost făcut public prin toate mijloacele specializate, prin toate mijloacele de promovare media/internet, site-ul societăţii, cfrmarfa.com, respectiv site-ul BRM, brm.ro/piata-licitatiilor”, se arată într-un comunicat de presă transmis de companie.Ce destinaţie vor avea banii obţinuţi din această tranzacţie?„Sumele obţinute vor fi direcţionate către CNCF CFR SA în vederea stingerii ajutorului de stat, acesta fiind furnizor de ajutor de stat alături de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF.CFR Marfă înregistrează în continuare o creştere a activităţii sale de transport, raportând pe primele 10 luni ale anului curent un profit operaţional de aproximativ 110 milioane de lei, respectiv venituri totale de 787 de milioane de lei, în creştere cu 33%, şi o cifră de afaceri de 641 de milioane de lei, în creştere cu 19% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, menţionează sursa citată.Navele „Mangalia” şi „Eforie” sunt ultimele vestigii din ceea ce a fost flota comercială a României, care, la 1 ianuarie 1989, avea 301 nave maritime, cu o capacitate de transport de 6.185.000 tdw.Preţ uriaş solicitat pentru Hotelul Express din PredealPe aceleaşi coordonate, CFR Marfă SA anunţă şi vânzarea, prin înţelegerea părţilor, a Hotelului Express din Predeal, aflat sub sechestru ANAF, societatea de transport feroviar de marfă invitându-i pe investitorii interesaţi să înainteze oferte pentru a-l cumpăra. Preţul de ofertare este de 15 milioane de lei, fără TVA.„Valorificarea prin «înţelegerea părţilor» a bunurilor se va face după modelul «aşa cum sunt, acolo unde sunt», cumpărătorul asumându-şi riscurile referitoare la starea bunului supus valorificării. Activul este grevat de următoarele sarcini: Sechestru ANAF”, se arată într-un comunicat de presă transmis de CFR Marfă, semnat de directorul general Daniel Apostolache.Oferta de preţ se va transmite până la data de 22 decembrie 2023, ora 12:00, la sediul SNTFM CFR Marfă SA din Bucureşti.„Cumpărătorul îşi asumă riscul privind starea activului, toate cheltuielile legate de transferul dreptului de proprietate vor reveni cumpărătorului.Ofertantul are dreptul de a viziona activul supus valorificării, la data / intervalul orar care va fi comunicată de către reprezentanţii CFR Marfă, ca urmare a unei cereri scrise şi trimise de doritor pe adresa [email protected] După recepţionarea ofertei, se va elibera ofertantului confirmarea de primire, cu menţionarea datei şi numărului de înregistrare, la cerere, pe adresa de email indicată de ofertant.În situaţia în care există mai multe oferte primite cu valori mai mari decât preţul minim de evaluare, iar ofertantul cu preţurile cele mai mari nu achită activul care face obiectul procedurii şi nu semnează contractul de vânzare-cumpărare, următoarea ofertă devine eligibilă.Transferul dreptului de proprietate se va realiza după primirea deciziei ANAF şi plata în integralitate a preţului în contul indicat de către ANAF”, se mai arată în comunicatul CFR Marfă.