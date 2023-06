Investiţii, energie, afaceri. INFO economic

l Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul aferent ofertei publice de vânzare pentru un număr de până la 78.007.110 acţiuni, reprezentând 17,34% din numărul total al acţiunilor emise de Hidroelectrica, preţul de ofertă fiind de 94 lei - 112 lei per acţiune, conform unui comunicat al ASF. Oferta se va desfăşura pe perioada a opt zile lucrătoare, în intervalul 23 iunie - 4 iulie 2023, şi este destinată atât segmentului de retail, cât şi investitorilor instituţionali.l România a ajuns la o cantitate de gaze naturale înmagazinate de 2,06 miliarde mc, ceea ce reprezintă 65% din capacitatea totală de înmagazinare, conform informaţiilor furnizate de directorul general al Transgaz, Ion Sterian.„Vineri, 23 iunie, România are înmagazinate 2,06 miliarde metri cubi gaze, cu un procent de 65% din capacitatea totală de înmagazinare, de 3,170 miliarde, cu 845 milioane metri cubi mai mult faţă de aceeaşi dată a anului trecut”, a precizat Sterian.l Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 24,57%, în primele patru luni din 2023, până la 13.300, faţă de 10.677 în aceeaşi perioadă din 2022, informează Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 2.801 de firme (număr în creştere cu 38,05% faţă de primele patru luni din 2022), şi în judeţele Timiş (742, +54,91%), Cluj (646, +31,03%), Constanţa (614, +12,04%) şi Ilfov (571, plus 26,61%).