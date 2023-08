Investiţii, energie, banking. INFO economic

l Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat un nou apel de proiecte în cadrul Programului Asistenţă Tehnică 2021 - 2027, a anunţat, marţi, 1 august, ministerul. Astfel, prin acest apel vor fi finanţate proiecte ce vor asigura nevoile de asistenţă tehnică specifice gestionării Programului Sănătate, Programului Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare, Programului Dezvoltare Durabilă şi inclusiv ale PoAT, nevoile orizontale ale instituţiilor publice implicate în managementul programelor finanţate din fonduri europene, precum şi pe cele ale beneficiarilor acestora.l Danezii de la European Energy vizează dezvoltarea unor centrale pentru producerea de hidrogen verde şi e-metanol în România, după ce compania a anunţat finalizarea, în acest an, a celei mai mari instalaţii din lume de producţie a celor două tipuri de combustibil.Combustibilul e-metanol verde ar putea juca un rol mai important în decarbonizarea anumitor sectoare în care opţiunile sunt limitate în prezent, în special ca materie primă în industria chimică sau drept combustibil în transportul rutier sau maritim.l Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, marţi, 1 august, la 6,41% pe an, de la 6,42% pe an, în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,50%, de la 6,51% pe an, anterior, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 6,66%.