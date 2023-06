O investiţie de care România are nevoie! Impactul economic al Neptun Deep - în jur de 42,4 miliarde de euro

Impactul economic al Neptun Deep pentru România este de 42,4 miliarde de euro, din care 22 de miliarde de euro ar putea fi impactul bugetar, a declarat, vineri, 30 iunie, Laurian Lungu, economist şi co-fondator Consilium Policy Advisors Group.„Noi am făcut un studiu foarte recent, în care evaluăm impactul acestui Neptun Deep, din punct de vedere economic pentru România, ce înseamnă el ca impact economic, ca impact în venituri bugetare, ca impact asupra forţei de muncă, pentru că şi acolo are un impact şi, bineînţeles, asupra deficitului de cont curent. Rezultatele sunt într-adevăr foarte bune.Este o investiţie de care România are nevoie. Impactul economic al Neptun Deep este undeva în jur de 42,4 miliarde de euro, vorbesc de toată perioada în care are loc această explorare, respectiv 2027 - 2036. Este un impact în economie foarte mare. La nivel de venituri bugetare este undeva aproape de jumătate din impactul economic. Deci vorbim de 22 de miliarde de euro, impact la venitul bugetar. Aici intră şi participaţia statului. Practic, intră redevenţele, intră toate aceste contribuţii de asigurări sociale care vor veni la buget datorită faptului că sunt foarte multe job-uri, locuri de muncă care sunt menţinute sau care sunt create. Apoi, impozitul pe profit, pe venit”, a declarat Laurian Lungu, la dezbaterea profesională CLCC - Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării, cu tema „Securitatea energetică a României”.El a subliniat că statul român este acţionar, având 70% din Romgaz şi 20% din OMV Petrom şi, în felul acesta, vorbim de o participaţie foarte mare din întregul proiect Neptun Deep, aproape jumătate.