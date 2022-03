Să fie cu noroc! Ioana Stănciulescu revine în competiţiile internaţionale după mai bine de un an

Începe sezonul competiţional pentru gimnaştii români. Atât componenţii lotului de seniori şi senioare, cât şi cele mai mici gimnaste se pregătesc să debuteze în competiţii naţionale şi internaţionale importante. Fiecare cu liga sa!Gimnasta constănţeană Ioana Stănciulescu, de la CS Farul, împreună cu colega sa de la lotul naţional al României Antonia Duţă, dar şi cu doi dintre componenţii lotului masculin, Emilian Neagu şi Rafael Szabo, a plecat spre Azerbaidjan, unde va participa, în perioada 31 martie - 3 aprilie, la Cupa Mondială de la Baku.Cei patru sportivi sunt însoţiţi de antrenorii Cristian Moldovan şi Marius Berbecar şi de kinetoterapeutul Corneliu Roşu.Ioana Stănciulescu revine astfel în competiţiile internaţionale după un an şi patru luni. Farista va concura în calificări la toate cele patru aparate, Antonia Duţă la trei aparate (nu va intra în calificări la paralele), în timp ce Rafael Szabo şi Emilian Neagu au fost înscrişi la sol şi inele.XXXLa rândul lor, cele mai mici dintre gimnaste deschid seria Campionatelor Naţionale. Peste 170 de sportive vor concura, începând de joi, 31 martie, şi până sâmbătă, 2 aprilie, în sala „Olimpia” din Ploieşti, la prima etapă, exerciţii impuse pentru junioare III şi II.„După doi ani de restricţii şi concursuri fără spectatori, părinţii, bunicii şi alţi iubitori ai gimnasticii sunt aşteptaţi să le urmărească şi să le încurajeze pe micile sportive înscrise în competiţie”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Gimnastică.Au fost înscrise în competiţie gimnaste legitimate la CSM Arad, SCM Bacău, CSS Bârlad, CS Dinamo, CSA Steaua Bucureşti, CSS Buzău, CSS Viitorul Cluj, CS Farul Constanţa, LPS Cetate Deva, CSS Focşani, CSM Oneşti, CS Petrolul Ploieşti, CSS 1 Timişoara, CSS Bârlad, CSS 7 Dinamo, CSS 2 Bucureşti, CSM Cluj, CSS 1 Constanţa, CSS Sibiu şi de la Gymnastics International Club.După ce la Adunarea Generală a fost votat sistemul competiţional propus de directorul tehnic Corina Moroşan, la această ediţie a Campionatelor Naţionale se va concura în două serii valorice.XXXLoturile naţionale de gimnastică ale României vor avea aparate noi, a anunţat ministrul Sportului, Carol Eduard Novak.„Suntem în plin proces de implementare a unui proiect de redresare şi dezvoltare a gimnasticii, alături de federaţia de specialitate, nu doar pentru tradiţia sa în performanţă, dar şi pentru potenţialul pe care îl are în continuare. Era firesc să începem cu Oneştiul, leagănul acestui sport, unde se pregătesc de peste 20 de ani loturile de gimnastică feminină.De acum, vor avea aparate noi: am aprobat finanţarea pentru achiziţia a două seturi de aparate, care vor servi în pregătirea ambelor loturi, dar şi pentru organizarea competiţiilor naţionale şi internaţionale pe care Sala Polivalentă «Nadia» le găzduieşte de atâta vreme.Un milion de lei investiţi în viitorul unui sport minunat, care trebuie să revină acolo unde îi este locul: în topurile internaţionale şi în istoria marii performanţe. Obiectivul acestei investiţii, care va fi urmată de altele, dar şi de deschiderea progresivă a unor noi secţii în toată ţara, este construirea noului nucleu de juniori pentru generaţia 2028”, a precizat ministrul Novak.Foto: Facebook / Federaţia Română de Gimnastică