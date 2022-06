„Pianul Călător” își încheie la Constanța turneul național

În cadrul stagiunii artistice estivale 2022, organizate în parteneriat de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” și Primăria Constanța, în parcul teatrului, vineri, 17 iunie, începând cu ora 20:30, este programat un concert de pian susținut de Horia Mihail.În cadrul turneului național ce a debutat pe 12 mai la Piatra Neamț și se încheie la Constanța, pianistul Horia Mihail a prezentat un program cu tema… Clasic, ce alătură trei celebre sonate și o fantezie pentru pian solo de Haydn, Mozart și Beethoven.În ultimul deceniu, Horia Mihail a vizitat zeci de orașe din țară însoțit de pianul călător sau cântând pe pianele din orașele în care a ajuns, susținând peste 200 de concerte. Era greu de prevăzut ce va urma atunci când a început totul, în 2011, pornind de la o poveste găsită în cărțile de istoria muzicii. Povestea era cea a turneului lui Franz Liszt din 1846-1847, care a venit însoțit de pianul său Erard, într-o zonă în care acest instrument încă nu ajunsese, călătorind pe teritoriul a ceea ce avea să devină mai târziu o parte din România.Program muzical: Haydn – Adagio în Fa major; Mozart - Fantezia în do minor KV 475; Mozart - Sonata în do minor KV 457; Beethoven - Sonata în do minor nr. 8 op. 13 „Patetica".Intrarea este liberă.