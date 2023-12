Cărbunele, ţiţeiul şi gazele naturale, cele mai descărcate mărfuri în portul Constanţa

Mărfurile încărcate şi descărcate în porturile în care sunt operate nave maritime au totalizat, în primele nouă luni din an, 49,215 milioane de tone, iar în trimestrul al treilea au fost înregistrate 18,581 milioane de tone, informează Institutul Naţional de Statistică.Transportul de containere a însumat 611.000 TEU în perioada ianuarie-septembrie 2023 şi 220.000 TEU în trimestrul III.În transportul pe căi navigabile interioare au fost înregistrate 23,395 milioane de tone, în primele nouă luni ale acestui an, respectiv 8,563 milioane de tone în trimestrul III.„Valorile principalilor indicatori de transport portuar maritim corespunzători perioadei 1 ianuarie - 30 septembrie 2023 au marcat creştere la total cu 8,5% faţă de perioada similară a anului precedent. Volumul mărfurilor încărcate s-a majorat cu 25,6%, iar volumul mărfurilor descărcate s-a diminuat cu 8,3%. În trimestrul III 2023, creşterea volumului total de mărfuri încărcate şi descărcate faţă de trimestrul III 2022 a fost de 16,8%”, au transmis reprezentanţii institutului.Porturile în care a fost desfăşurată cea mai intensă activitate maritimă în primele nouă luni au fost Constanţa, cu o pondere de 96,9%, şi Galaţi, cu o pondere de 2,3%. În cursul trimestrului III 2023, ponderile cele mai însemnate au fost înregistrate de Constanţa, cu 97,5%, şi Galaţi, cu 1,7%. A fost transportat cu preponderenţă tipul de încărcătură vrac solid şi a însumat 29,433 milioane tone la nivelul perioadei ianuarie - septembrie 2023 şi 11,788 milioane tone în trimestrul III 2023.Cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate au fost: produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 70%. În ceea ce priveşte descărcările, ponderea cea mai mare a fost deţinută de cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, respectiv 33,6%. În trimestrul III 2023, au fost încărcate cantităţi mai însemnate din: produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 73,3% şi descărcate cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, 25,7%.În portul Constanţa, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate în primele nouă luni au fost: produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 70,8%. Dintre mărfurile descărcate, ponderea cea mai însemnată a fost deţinută de cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, în proporţie de 34,8%. În trimestrul III 2023, pentru mărfuri încărcate, cea mai însemnată pondere a fost înregistrată de: produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 74,1%, iar dintre mărfurile descărcate, ponderea cea mai însemnată a fost deţinută de cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, în proporţie de 26,3%.Rulaj important pe canalele navigabileÎn ceea ce priveşte transportul pe căi navigabile interioare, porturile în care au fost înregistrate cele mai mari cantităţi de mărfuri au fost Constanţa, cu o pondere de 66,4%, şi Galaţi, cu o pondere de 5,3%, în perioada ianuarie-septembrie 2023, iar la nivelul trimestrului III 2023 Constanţa, cu pondere de 69,3% şi Galaţi, cu 4%.În primele nouă luni, mărfurile înregistrate în transport internaţional pe căi navigabile interioare, care au avut ca destinaţie sau au provenit din state membre ale Uniunii Europene, au înregistrat o pondere de 16,0%, în scădere semnificativă faţă de perioada similară a anului precedent. În trimestrul III 2023, ponderea acestora a fost de 15,5%. Per total, Ucraina a deţinut cea mai mare pondere ca origine şi destinaţie a mărfurilor transportate în perioada ianuarie - septembrie, cu un nivel de 8,820 milioane de tone.Tipul de mărfuri pentru care au fost înregistrate cele mai însemnate cantităţi în transport internaţional pe căi navigabile interioare în primele nouă luni a fost produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit, în proporţie de 44% şi de 48,6% în trimestrul III 2023.În transport naţional pe căi navigabile interioare au fost înregistrate cu preponderenţă produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit, în proporţie de 50,6%, respectiv de 63,4%.